Confira resultado preliminar do Auxilio Universitário

Saiu o resultado preliminar dos candidatos do PAEES – Programa Municipal de Auxílio Educação ao Ensino Superior. Os candidatos podem conferir a a lista dos selecionados aqui.

A próxima etapa será a visita social, que é realizada pela comissão do PAEES que visa conhecer a realidade familiar, social e econômica do candidato.

O auxílio é uma ação da Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura(SEMEC), para estudantes universitários guamareenses. Na edição 2023, estão sendo ofertadas 23 bolsas no valor de R$ 750,79 (setecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos).

O Auxílio Universitário oferece uma ajuda de custo mensal de que é liberada mediante a entrega do recibo de despesas do mês anterior, devidamente quitado, através de depósito bancário em conta própria do beneficiário ou de seu representante legal.

A bolsa pode ser utilizada para o pagamento da mensalidade acadêmica, transporte, aluguel ou compra de material didático.

O Auxílio Universitário foi implantando no primeiro ano da gestão do prefeito Arthur Teixeira, e o valor do benefício é considerado um dos maiores em todo o Brasil na área de programas de permanência e manutenção dos universitários.

Assecom/PMG

Clique aqui e confira: RESULTADO-PRELIMINAR-PAEES