Confraternização entre jogadores da seleção do “Brisa do Mar” marcou fim de semana em Guamaré

O estádio de futebol Ubajarão foi palco neste domingo (26), de um grande jogo de confraternização de fim de ano, entre os jogadores do passado e do presente da seleção máster do Brisa do Mar.

O dia foi de muita festa, que segui à tarde com música ao vivo, comes e bebes. Tudo para festejar o encontro entre os amigos do esporte máster.

Organizado pelo técnico Dedé de Zé Gabi, amante do futebol, e muito querido entre os jogadores. Foi um jogo bom que deu gosto de prestigiar.

O líder politico e desportista nato participou da pelada entre os amigos, oportunidade que ele agradeceu visivelmente emocionado a todos pelo o carinho, consideração e pela amizade dentre e fora de campo.

Os jogadores presentes foram divididos em quatro equipes, sendo que o primeiro jogo foi com mais antigo, e o placar foi de 2×1, e o segundo com os atuais atletas terminou em 5×1.

A simplicidade de Hélio sempre chama atenção, quem foi ao estádio de futebol viu um líder político feliz, descontraído, abraçado pelo os amigos e o povo que foram prestigiar o jog.

Um politico nato que sempre valorizou seus princípios, suas origens, sua família e os amigos. O goleiro Crô que se recupera de um tratamento de saúde prestigiou a partida.

O momento de fraternização serviu para relembrar dos momentos bons vividos pela seleção máster neste ano de 2021, e projetar os próximos jogos para este ano de 2022.

De uma coisa jamais podemos negar… Dentro e fora do campo, Hélio fez nascer um novo jeito de jogar bola.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: