Confraternização natalina encerra atividades do projeto “Espaço Viver Melhor: Escola do Amanhã”

A política pública de assistência social continua sendo uma prioridade na gestão municipal de Guamaré. Na última quarta-feira, 15, a Secretaria de Assistência Social – SEMAS realizou a confraternização natalina dos idosos atendidos pelo Projeto “Espaço Viver Melhor: Escola do Amanhã”. O evento também marcou o encerramento das atividades deste ano, para os alunos da terceira idade, que frequentam aulas de alfabetização e letramento, além das aulas de informática.

A confraternização aconteceu no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, onde estiveram presentes: a Vice-Prefeita, Eliane Guedes, o Secretário Municipal de Assistência Social, Fabrício Morais e a Secretária Adjunta da pasta, Marisa Rodrigues. O Secretário Municipal de Transportes, Edinho de Moacir, a Coordenadora do Projeto, Patrícia Lessa Pereira e o Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Francisco das Chagas de Menezes, também prestigiaram o evento.

Na ocasião, foram entregues pelas autoridades um Certificado de Reconhecimento para os idosos alunos do projeto. O diploma teve como objetivo simbolizar a dedicação e o empenho que cada idoso demonstra em sala de aula. A equipe técnica do projeto, juntamente com os idosos realizaram algumas apresentações de coral e cordel.

Para finalizar o evento, a participação especial do cordelista Francisco de Betânia, recitando o cordel: “Espirito Natalino em Nós”. Após as apresentações, os idosos e seus familiares participaram de um jantar, com animação de forró. “Foi um momento de descontração e alegria para o público presente”, destacou o Secretário Fabrício Morais, que entregou lembrancinhas natalinas no final do evento. (Com informações da Assecom/PMG).