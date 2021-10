Confusão em circo tem discursão com palhaço e agressão a adolescente

O que era para ser apenas mais um espetáculo circense terminou em caso de polícia na noite da ultima sexta-feira (22), no município de Jardim de Piranhas, na região do Seridó. Um jovem de 15 anos foi agredido por um dos palhaços do circo e a Polícia Militar foi acionada.

A polícia militar informou que duas versões da motivação para a agressão foram relatadas. A primeira, apresentada pelo adolescente, foi de que ao sair meio do espetáculo para comprar água fora do circo foi impedido de ingressar.

Uma das regras do circo é a proibição de entrada de produtos comprados em outros estabelecimentos.

Já a versão apresentada pelo palhaço, cita que a vítima tentou entrar sem pagar, danificando uma barra de ferro da estrutura do circo, o que teria gerado o desentendimento.

O Circo Vidal divulgou uma nota em suas redes sociais sobre o caso, confirmando a versão apresentada pelo artista/funcionário e admitindo a agressão ao jovem. A nota informa ainda que o circo ofereceu suporte ao adolescente, que teria negado ajuda.

O caso está sendo apurado.