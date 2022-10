Conheça os 24 deputados estaduais eleitos no Rio Grande do Norte em 2022

Os eleitores do Rio Grande do Norte definiram neste domingo (2) os 24 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa pelos próximos quatro anos. Eles tomarão posse das vagas no dia 1º de janeiro de 2023. Com nove nomes, o PSDB teve o maior número de eleitos.

Wendel Lagartixa (PL) – 88.230 votos (4,69% dos votos válidos)

Ezequiel Ferreira (PSDB) – 70.790 votos (3,77% dos votos válidos)

Coronel Azevedo (PL) – 62.587 votos (3,33% dos votos válidos)

Kleber Rodrigues (PSDB) – 61.072 votos (3,25% dos votos válidos)

Adjuto Dias (MDB) – 57.637 votos (3,07% dos votos válidos)

Isolda Dantas (PT) – 56.996 votos (3,03% dos votos válidos)

Dr. Bernardo Amorim (PSDB) – 52.320 votos (2,78% dos votos válidos)

Divaneide (PT) – 52.171 votos (2,77% dos votos válidos)

Francisco do PT (PT) – 50.471 votos (2,68% dos votos válidos)

George Soares (PV) – 49.903 votos (2,65% dos votos válidos)

José Dias (PSDB) – 49.000 votos (2,61% dos votos válidos)

Dr. Keginaldo Jacome (PSDB) – 47.419 votos (2,52% dos votos válidos)

Gustavo Carvalho (PSDB) – 46.263 votos (2,46% dos votos válidos)

Tomba Farias (PSDB) – 42.441 votos (2,26% dos votos válidos)

Cristiane Dantas (SD) – 42.032 votos (2,24% dos votos válidos)

Nelter Queiroz (PSDB) – 38.550 votos (2,05% dos votos válidos)

Galeno Torquato (PSDB) – 37.223 votos (1,98% dos votos válidos)

Eudiane Macedo (PV) – 35.987 votos (1,91% dos votos válidos)

Luiz Eduardo (SD) – 31.869 votos (1,70% dos votos válidos)

Terezinha Maia (PL) – 29.316 votos (1,56% dos votos válidos)

Hermano Morais (PV) – 28.930 votos (1,54% dos votos válidos)

Ivanilson Oliveira (União) – 27.424 votos (1,46% dos votos válidos)

Taveira Jr (União) – 26.710 votos (1,42% dos votos válidos)

Neilton (PL) – 25.140 votos (1,34% dos votos válidos)