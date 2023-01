Conjunto Vila Maria: Moradores reclamam de rua cheia de buracos, lixo, esgoto e mato

A imagem não me deixa mentir que a Rua Rio Amazonas, localizada no conjunto Vila Maria, é o retrato da falta de cuidados por parte da equipe responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com os moradores do conjunto.

Segundo Dona Maria José, que procurou este canal de noticias local. Ela disse que hoje, completa mais de 60 dias que a Rua se encontra deste jeito sem solução, apesar dos inúmeros apelos já feitos, mas a quem se recorre, um fica jogando para o outro.

“A Rua está toda cheia de buracos meu filho, olhe ai, lixo nas calçadas e mato crescido, fio do poste caídos nas calçadas, e hoje para completar o esgotou do saneamento básico estourou agora a pouco lá na esquina. Os carros grandes não conseguem passar aqui, tem que voltar de ré, você mesmo está vendo com seus próprios olhos a situação aqui. Eu não sei a quem mais recorrer”. Comentou.

Disse ainda que soube que no próprio conjunto Vila Maria, mora um secretário adjunto da secretária de obras por nome de Batatinha, mas nada foi feito, pois não é somente a Rua Rio Amazonas que está cheia de buracos, perto do mercadinho de seu Araújo, na Rua Rio Trairi, Rua Rio Seridó, a coisa tá feia, assim como em outras ruas também. Moradores colocaram pedaços de paus e tijolos para identificar os buracos na rua, finalizou.

O blog aproveitou a oportunidade e fez um tour em todas as ruas do conjunto do Vila Maria. As imagens e vídeos feitos pelo o portal prova que a equipe da secretaria de obras precisa sair da cadeira fria, para ver a realidade nua e crua, e ouvir a voz dos moradores… Ouvir o povo, e atender em tempo suas reivindicações!

Nota do Blog; Oremos meus irmãos!