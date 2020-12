Conjuntos habitacionais de Guamaré e Baixa do Meio recebem a visita de Papai Noel

Um dos símbolos do ciclo natalino, o “bom velhinho” chegou mais cedo nos conjuntos habitacionais, Raimundo Avelino, no distrito de Baixa do Meio, Nossa Senhora Aparecida em Salina da Cruz e no Paulo Bento, na sede do município de Guamaré.

A Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Turismo realizou a ação inédita nas três localidades, com a visita do Papai Noel e seus Duendes, distribuindo doces e chocolates para a criançada, na última terça-feira, 22.

Durante a passagem do cortejo natalino, a alegria era visível no rosto de crianças, adultos e idosos, que se encantavam ao assistir das calçadas de suas casas a passagem do Papai Noel.

“A ação contou com o apoio das equipes dos CRAS, Serviço de Convivência e do Programa Criança Feliz. Toda a programação aconteceu com os cuidados exigidos devido a pandemia da covid-19”, destacou o Secretário de Assistência Social, André Bertoldo, agradecendo o empenho da Secretária de Turismo, Mohana Freitas para o sucesso da ação.

