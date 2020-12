Conquista: Professores de Guamaré recebem pela primeira vez o pagamento de 1/3 de férias sobre 45 dias

A Prefeitura de Guamaré, na gestão do prefeito Adriano Diógenes, efetuou pela primeira vez, desde a criação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, o pagamento de um terço de férias equivalente a 45 dias do recesso dos professores da rede municipal de ensino.

Um montante de R$ 218.182,00 (duzentos e dezoito mil reais), foram injetados a mais no pagamento do mês de dezembro, proporcionando aos professores do município fazer as compras para o Natal e a quitação de contas antes do fim do ano. O terça já está depositado nas contas dos professores.

“Os professores efetivos recebem um terço de férias sobre os 30 dias que eles gozam no mês de janeiro. Contudo, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, garante esse direto sobre os 45 dias. O prefeito Adriano entendeu e foi sensível com os professores do município, que já vinha há anos desde a criação do PCRM sem êxito. Só temos a agradecer ao gestor” Disse Maria José, Professora do Magistério.

A medida, já tinha sido aprovada pela Câmara de Vereadores com a criação da lei do magistério do Plano de Cargos e Salários dos Professores. Com isso, os profissionais já passam a contar com o novo cálculo, recebendo então o adicional sobre os 45 dias.

Segundo o prefeito Adriano Diógenes, “Esse é um passo muito importante no reconhecimento do trabalho incansável e dedicado dos profissionais da Educação. Por mérito, eles gozam de 45 dias de férias, e, agora, passarão a receber o equivalente a esse período, sendo uma conquista para a Educação pública de Guamaré”, comentou.

