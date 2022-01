Conquiste: Prefeito de Guamaré retoma projeto de qualificação profissional inovando com consulta pública

O Projeto Conquiste tocado pela Secretaria de Indústria e Comércio no município de Guamaré tem feito a diferença na vida de centenas de jovens, que agarram a oportunidade da qualificação profissional ofertada em casa e dessa forma, ingressam com mais facilidade no mercado de trabalho.

Ousada e com foco na participação popular, a gestão do prefeito Arthur Teixeira traz novidades para o projeto ao lançar consulta pública para ouvir a opinião da população.

No site oficial do município, é possível preencher o formulário que traz as propostas de cursos para a nova temporada do Projeto Conquiste.

O link com o formulário pode ser acessado clicando aqui:

guamare.rn.gov.br/Programaconquistepesquisa

Arthur: foco no social, infraestrutura, saúde e geração de emprego para a juventude.

Blog Celso Amâncio.