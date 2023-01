CONQUISTE: Unidades móveis do SENAI/RN desembarcam em Guamaré para início do ano letivo

A chegada das unidades móveis do SENAI/RN, marcam o inicio do ano letivo do Programa Conquiste. Nesta quarta-feira (18), o secretário de Indústria e Comércio, Raphael Olegário e as representantes do SENAI/RN Rúbia Lahn e Marcela Duarte, estiveram no Centro Tecnológico de Guamaré (CTG) para dar boas-vindas aos alunos.

As carretas são grandes diferenciais, pois levam a educação profissional para localidades que não contam com escolas fixas do SENAI. O Conquiste é o maior programa de formação profissional do estadão do Rio Grande do Norte, com o investimento R$ 2 milhões e a oferta de 1.200 vagas ao longo de todas etapas do programa, a Prefeitura Municipal de Guamaré é pioneira e visionária na formação profissional de seus munícipes.

“Para o Senai/RN, Guamaré já é um case de sucesso. Daqui há dois anos teremos profissionais de excelência formados aqui no município, com o mesmo padrão de qualidade SENAI aplicado no Brasil inteiro. Esses cursos técnicos nós temos apenas em unidades físicas no SENAI, com investimento de prefeitura Guamaré é pioneira e acredito que servirá de exemplo para outras prefeituras”, explicou a coordenadora de Educação do Senai/RN, Rúbia Lahn.

“Um compromisso da gestão do prefeito Arthur Teixeira que acreditou no sonho de formar os cidadãos e cidadãs de Guamaré e possibilitar uma transformação na vida das pessoas. A secretaria de Indústria está focada em promover tudo que for necessário com o objetivo de proporcionar o melhor ambiente de estudo para os alunos e por outro lado, estamos em contato com as empresas para que essa mão de obra seja absorvida”, disse o secretário Raphael Olegário.

A nova edição do programa ocorrerá em quatros etapas, foi meticulosamente planejado para atender a demanda local obtida através de estudo especializado realizado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais, durante o primeiro semestre de 2022.

Asscom/PMG