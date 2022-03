Conselho Municipal de Direitos do Idoso de Guamaré elege novos representantes

A Prefeitura de Guamaré, por meio da secretaria municipal da Assistência Social e Direitos Humanos empossou a nova mesa diretiva do diretiva do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, para o biênio 2021-2023.

A reunião ordinária do conselho aconteceu na tarde desta terça-feira (29). A cada biênio, há alternância de representação na mesa diretiva, e este ano a Presidência ficou à cargo do poder público municipal, representado pelo secretário municipal da Assistência Social, Fabrício Morais e a vice-presidência com a sociedade civil, representada por Francisco das Chagas Menezes, eleito como representante da pessoa idosa.

“Temos muitos planos para os próximos dois anos voltados à ampliação da assistência em saúde da pessoa idosa, bem como ações visando melhoria da qualidade de vida”, destacou, Fabrício Morais.

Além da eleição e posse, a reunião ordinária tratou sobre a prestação de contas do fundo do idoso de 2021, a apresentação do plano de ações para 2022, e a apresentação do edital Nº 7-A, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que trata do Programa de Equipagem e de Modernização da Infraestrutura dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas de Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos – Pró-DH.

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Guamaré foi criado pela Lei Municipal 648/2015, e tem como objetivo promover amplo e transparente debate das necessidades para o envelhecimento saudável, encaminhando propostas ao poder público, principal responsável pela execução das ações. O papel do Conselho é consultivo, normativo, deliberativo e formulador de políticas dirigidas à pessoa idosa.