Conselho Municipal de Segurança se reúne para prestação de contas e discussão de ações em Guamaré

Presidido pelo o Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial, Francinilson Nunes Cabral, o Conselho Municipal de Segurança Pública, se reuniu na ultima quarta-feira (25), na sala de reuniões da prefeitura, para debater e criar diretrizes para melhorar a Segurança Municipal do Munícipio de Guamaré.

O COMSEG tem como objetivo analisar e sugerir medidas para a elaboração da Política Municipal de Segurança Pública, zelar pela efetivação de ações voltadas à prevenção da violência e ao combate à criminalidade, gerir, fiscalizar, acompanhar e avaliar a aplicação de recursos e o desempenho dos programas e projetos voltados à segurança.

Um dos pontos da reunião foi à renovação do convênio de segurança pública do ano de 2022, celebrado entre o município de Guamaré, e Governo do Estado do Rio Grande do Norte. O convênio visa o melhor atendimento em segurança pública para os munícipes, que passam a ter uma presença mais ampla das forças de segurança – Polícia Civil e Polícia Militar.

O COMSEG é composto por autoridades, entre elas: Francinilson Nunes Cabral, Secretário de Segurança, o vereador Carlos Câmara, representando o Poder Legislativo, Jonhny Cruiff – Subtenente PM do 3º Pelotão de Polícia Militar, e Dr. Josué Miguel de Lima – Escrivão da Polícia Civil, representando a 5ª Regional da Polícia de Macau, que responde por Guamaré, e representantes da sociedade civil nas pessoas do Srs. João Maria e Alcimar Alves.

Segundo o Secretário de segurança Francnilson Cabral, “o Conselho Municipal de Segurança Pública, foi criado com o objetivo de propor ações integradas com as forças policiais do Estado, (Policia Civil e Policia Militar) de natureza preventiva, que visem aumentar a sensação de segurança dos munícipes. Todas as ações do Conselho serão divulgadas a população”. Concluiu.