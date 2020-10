Considerado um dos maiores assaltantes de banco do RN morre em confronto com a PM no Oeste Potiguar

João Alves Nunes, também conhecido como “João da Besta”, considerado um dos maiores assaltantes de banco do Rio Grande do Norte morreu durante confronto com policiais militares, ocorrido nesta quarta-feira (21), na cidade de Umarizal, no Oeste potiguar.

De acordo com informações, o confronto aconteceu no Sítio Murici, zona rural daquela município após João da Besta reagir a uma abordagem policial, atirando contra as guarnições que foram ao local averiguar uma denúncia.

Houve revide e na troca de tiros, o criminoso acabou sendo baleado e socorrido pelos próprios policiais, para o hospital da cidade, porém ele não resistiu.

Com João da Besta, os policiais apreenderam um revólver, munições deflagradas e uma pequena porção de drogas. O material foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Umarizal, para os procedimentos cabíveis.

O corpo foi encaminhado para o ITEP em Mossoró.

João da Besta chegou a ser preso em São Paulo, no ano de 2010 depois que seu grupo foi desmantelado pela polícia do Rio Grande do Norte e ter fugido para a capital paulista.

O criminoso também era apontado como autor da morte do capitão do Exército Francisco de Assis da Fonseca Melo, de 58 anos, assassinado em julho de 2008, em Martins na região do Alto Oeste Potiguar. Fim da Linha

(Visited 1 times, 1 visits today)