Construção da praça e área poliesportiva continua em ritmo acelerado em Salina da Cruz

É obras pra todo lado!

Os moradores da comunidade de Salina da Cruz, zona rural do município de Guamaré, estão cada vez mais felizes por acompanhar de perto o avanço da obra de construção de uma moderna praça poliesportiva na localidade.

As obras iniciariam neste mês de janeiro na nova gestão do prefeito Eudes Miranda, que recomendou a empresa vencedora da licitação, que optasse pela contratação de trabalhadores do município, a partir da montagem do canteiro de obras, gerando emprego e renda.

Os moradores da comunidade serão beneficiados com a construção de uma área de lazer moderna, que levará mais qualidade de vida e convívio social para as famílias que residem em Salina da Cruz.

A praça está sendo construída com recursos próprios da prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

