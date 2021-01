“Conte comigo vereador Gustavo” Disse Manu

“Senhor Presidente, estou aqui na Câmara para defender os interesses da sociedade Guamareense. Podem todos ter a certeza que estou aqui para aprovar tudo aquilo que for de interesse da sociedade, tudo aquilo que for a beneficio do nosso povo”. Disse vereador Manu de Nascimento.

O que chamou atenção no discurso do vereador Manu, foi quando ele fugiu do assunto da pauta… Olhou para o vereador de oposição Gustavo Santiago, e disse: “quero lhe dizer vereador Gustavo que IREMOS correr atrás de resolver o problema da taxa de iluminação publica para tirar essa despesa das pessoas carentes do nosso município”. Concluiu.

Tudo isto aconteceu na sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira (11), quando a Câmara Municipal de Guamaré se reunião para aprovar o Projeto de lei nº 01/2021 – que trata da alteração do art. 57 da lei nº 647/2015, referente o cartão Renda Cidadã.

O vereador Manu de Nascimento (MDB) faz parte da base de sustentação do governo, mas logo na primeira sessão do ano, apesar de ter sido extraordinária, já deixou claro que projetos em prol do povo, se preciso for, ele se une até com a oposição para aprovar ou desaprovar.

Gustavo já tinha falado em seu tempo na sessão sobre a questão da taxa de iluminação pública, fato que o vereador vem tentando eliminar desde que foi aprovada pela maioria dos vereadores. Uma taxa muito questionada, que segundo o vereador fere os menos favorecidos que são obrigados a pagar o valor na conta de luz.

Com o reforço do vereador Manu a luta do vereador Gustavo, este assunto deve ganhar outro capitulo na próxima sessão.

