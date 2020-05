Contenção de Despesas: População questiona gastos em Guamaré com aluguel de imóveis

Com o intuito de verificar se os recursos municipais estão sendo devidamente aplicados para o bem-estar da população, leitores do Blog voltaram a questionar nas redes sociais e grupos de WhatsApp o poder público sobre valores pagos pela administração municipal com a locação de imóveis.

Mesmo boa parte dos imóveis locados entendendo a importância de se melhorar o atendimento à população, e facilitar a locomoção dos cidadãos guamareense, entretanto, o volume de prédios alugados é de assustar e está chamando muita atenção.

Uma fato que pode ser avaliado e diminuído para conter despesas não justificadas, em alguns valores cobrados por proprietários de imóveis. “Tem proprietário de imóvel explorando a prefeitura em alguns contratos, outros que faz questão de afirmar publicamente que é um compromisso politico”, questionou um leitor do Blog.

Aqui pra gente…

Quando falo na redução do volume de prédios alugados, cito como exemplo, os aluguéis da sede da Defesa Civil do Município, e da própria Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Patrimonial.

Os dois órgãos poderiam funcionar juntos no prédio da sede da Guarda Municipal, localizada na entrada da cidade, tem espaço lá sobrando, reduzindo custos com aluguel, energia, água, manutenção, material de limpeza e expediente e servidores.

Não para aqui

A Secretaria Municipal de Segurança, também alugou uma casa em Baixa do Meio, para servir como base de apoio a Guarda Municipal, aumentando mais ainda a despesa com o dinheiro público.

Como fazer uma pergunta ao secretário não ofende e não é pecado, a UPA onde os GMs ficavam anteriormente, e a própria sede da BISP sumiram do mapa geográfico, e de ser patrimônio do poder público?

Somados alguns valores pagos pela prefeitura em aluguéis, penso que esses recursos poderiam está sendo utilizados em áreas importantes, que necessitam de investimento e atenção em caráter emergencial.

Por isso, destaco aqui o desperdício de dinheiro público, que vem acontecendo com o pagamento de aluguel de alguns imóveis, fato preocupante que merece atenção do Secretário Municipal de Administração, Marcondes Diógenes, e certamente, do prefeito Adriano Diógenes, que tem mostrado zelo com a coisa pública, e tem falado muito em queda de receitas.

A saída seria o Poder Executivo aproveitar para consertar imóveis próprios como, por exemplo, a biblioteca municipal, o polo UAB abandonados, e acomodar as secretarias em seus próprios prédios, e departamentos, como sugestão o centro administrativo, o CID , dentre outros espalhados na sede e na comunidade de Baixa do Meio que estão vazios esperando serem ocupados.

O editor do blog pode dar uma ajudinha para indicar os locais públicos que poderia ser aproveitados para acomodar secretarias e departamentos, se caso houver interesse, o que não pode mais é continuar com esse exagero de aluguel de imóveis deixando a população revoltada, e esta revolta vem sendo externada nas redes sociais.

