Convenção do PSC em Guamaré homologa Marujo a prefeito e vice Orlando Lima

Foi realizada nesta segunda-feira (14), a Convenção Municipal do PSC, em Guamaré, com a homologação da pré-candidatura a prefeito do empresário Mário António, mas conhecido por Marujo, tendo como seu vice-prefeito Orlando Lima.

O encontro ocorreu dentro de todas as normas determinadas pelo TRE e de acordo com os Decretos estadual e municipal, com relação às normas de distanciamento social.

O evento teve grande aceitação popular no município provando que é possível uma política de consciência e transparência.

Segundo Marujo, “baseado no modelo administrativo de atos 2.42 na Bíblia, se eleito no próximo dia 15 de novembro, o governo do PSC pretendem investir em quatro eixos avançados em Guamaré, e quatro em Baixa do Meio, como implantação de mini Ceasa reestruturação do estádio da comunidade para grandes eventos no futebol, matadouro industrial, faculdades de agronomia e agricultura em geral, nosso plano de governo será responsável transparente e possível dentro da realidade orçamentária do Município a geração de emprego renda educação esporte e saúde será o cargo chefe do governo”, Comentou.

