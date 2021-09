Convenção homologa candidatura de Arthur e Eliane em Guamaré

A população do município atendeu o chamado do ex-prefeito e líder político Hélio Willamy, e fez da convenção do MDB e PSB formando a coligação “Esperança Renovada”, uma verdadeira demonstração de força da nação verde e vermelha neste domingo (26).

O evento contou com a presença do pré-candidato a prefeito, sua vice de chapa, lideranças politicas, como o prefeito Eudes Miranda, os ex-prefeitos, Hélio Willamy, Auricélio Teixeira, Dedé Câmara, Francisco De Assis, França, Adriano Diógenes, além da presença do deputado estadual, Hermano Morais, dos deputados Federais, Rafael Motta e Walter Alves.

Um grande público compareceu a convenção lotando as dependências do Centro de Convenção, localizado na Orla da Praia do Rio Aratuá, para prestigiar a homologação do pré-candidato a prefeito, Arthur Teixeira (PSB), e da vice-prefeita, Eliane Guedes (MDB).

O local ficou totalmente ocupado pela militância dentro e fora para ouvir a mensagem das lideranças politicas, da vice e do candidato a prefeito. O espaço ficou pequeno para tanta gente vestida com as cores dos partidos verde e vermelho.

O ápice do evento aconteceu quando o ex-prefeito Hélio Willamy, foi chamado pelo o locutor Leão, era visível o gesto de gratidão do público gritando seu nome. Hélio levou uma mensagem com emoção e segurança. Segurança que a vitória de Arthur e Eliane se confirmará no próximo dia 07 de novembro.

Em sua fala, o pré-candidato a prefeito, Arthur Teixeira, agradeceu a presença de todos os presentes e afirmou o compromisso de trabalhar pelo crescimento do município, caso seja eleito pela vontade de Deus e do povo.

“Estamos prontos para iniciarmos nossa campanha, temos um time forte formado pelo o MDB e PSB, e juntos mostraremos que o melhor para Guamaré, é a continuidade do trabalho, e juntos vamos colher bons frutos”. Disse Arthur.

