Convenção homologa candidaturas de Mozaniel e Enéas à prefeitura de Guamaré

O partido SD homologou na noite desta quarta-feira (16), os nomes de Mozaniel Rodrigues, a prefeito e Enéas Bernardino, vice-prefeito, para concorrer ao executivo municipal. A nação 77 compareceu em peso na convenção para apoiar os candidatos.

O evento foi realizado no ginásio de esportes na comunidade de Baixa do Meio, e contou com a presença dos candidatos, autoridades locais, regional e estadual, e a militância que acredita no projeto politico do partido.

Em seu discurso, o candidato a prefeito Mozaniel reafirmou seu compromisso em transformar Guamaré para o futuro e destacou a união de todos. “pare de querer fazer divisão em algo que não existe. GUAMARÉ SOMOS TODOS NÓS: Baixa do Meio; Umarizeiro; Santa Maria; Santa Paz; Lagoa Doce; Mangue Seco I; Mangue Seco II; Salina da Cruz; Ponta de Salina; Conjunto dos 30; Conjunto Paulo Bento; todas as localidades são Guamaré. Então, vamos parar de achar que Guamaré é dividida de Baixa do Meio. Isso nunca existiu. O mesmo amor que tenho por Guamaré, tenho por todas as localidades, por toda cidade. Quero ser o prefeito que vai dar oportunidade para as pessoas que precisam de saúde, infraestrutura, educação e emprego. É a união que vai tornar realidade nossos sonhos e planos para fazer de Guamaré uma cidade de oportunidade para todos”, Concluiu.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

