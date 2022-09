Convite: Adesivaço de Hermano Morais neste sábado em Baixa do Meio

O adesivaço do candidato à reeleição a deputado estadual, Hermano Morais (PV), número 43100, acontece neste sábado (10), a partir das 8h, na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

O local do evento será na Rua 13 de Maio, em frente a casa do irmão Nildo, e contará com a presença do prefeito Arthur Teixeira, do líder politico Hélio Willamy, do presidente da câmara Eudes Miranda, vereadores, liderança politicas, da grande militância, e do deputado Hermano Morais.