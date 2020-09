Convite: Alôooooo nação bacurau… É dia 15 convenção do MDB em Guamaré

MDB de Guamaré realizará convenção partidária no próximo dia 15 com a nação 15 para homologar o nome do ex-prefeito Hélio Willamy, como candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano. Oportunidade que será anunciado o vice que irá compor a chapa, e os demais vereadores da coligação.

De acordo com o edital de convocação assinado pela presidenta municipal do partido do MDB, Christianny Ferreira de Morais Fonseca, a convenção acontecerá das 15 às 18 horas, no Clube Municipal Vicente de Brito Mirada, na orla da praia Aratuá.

A organização informa que todas as medidas de proteção e cuidado para evitar aglomerações estão sendo adotadas, seguindo as normas sanitárias durante a pandemia da Covid-19.

Eis a publicação do Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

