Convite: Alôooooo nação bacurau… É hoje convenção do MDB em Guamaré

MDB de Guamaré realizará hoje (15), logo mais às 15 horas no ginásio poliesportivo Ademir de Miranda, a convenção partidária para homologar o nome do ex-prefeito Hélio Willamy, e Maria de Souza, como candidatos a prefeito e vice nas eleições municipais deste ano pelo o MDB.

Oportunidade que será anunciado à chapa puro sangue, e os demais vereadores da coligação.

A solenidade contará com a presença do prefeito Adriano Diógenes, candidatos, autoridades locais, regionais e estadual, e a nação do 15.

A organização informa que todas as medidas de proteção e cuidado para evitar aglomerações estão sendo adotadas, seguindo as normas sanitárias durante a pandemia da Covid-19.

(Visited 1 times, 1 visits today)