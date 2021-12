Neste sábado (11), é dia de torcer por nossos atletas, e dessa vez em casa isso mesmo, no Ginásio Poliesportivo Caicão em Guamaré.

A cidade do ouro negro será palco do maior evento do estado.

Você desportista não pode ficar de fora deste grande evento esportivo. Venha torcer pelos nossos atletas gumareenses na modalidade de Taekwondo.

Será imperdível!