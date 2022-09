Convite: Desfile Cívico alusivo às comemorações do Dia 7 de Setembro

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, convida toda população para assistirem o Desfile Cívico em comemoração a Independência do Brasil, que será realizado nesta quarta-feira, dia 7 de setembro.

A solenidade contará com a presença do prefeito Arthur Teixeira, da vice-prefeita Eliane Guedes, do líder politico Hélio Willamy, atual secretário de articulação do município, demais secretários de governo, além da presença do deputado estadual Hermano Morais, de autoridades politicas e religiosa da cidade e região, e da comunidade em geral.

PROGRAMAÇÃO:

06h:00m: Alvorada pelas ruas de Guamaré e Baixa do Meio (Banda Marciais e Filarmônica).

07h:00m: Hasteamento das Bandeiras

Local: Prefeitura Municipal de Guamaré

16h:00m: Desfile Cívico – Bicentenário da Independência

Local: Espaço de Eventos do Vila Maria