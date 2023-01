Começa na próxima terça-feira (10), com procissão e missa as festividades de São Sebastião, padroeiro da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

Haverá pedalaço no próximo domingo (08), mas a festa se estende até o dia 20 deste mês com uma vasta programação religiosa.

Confira a programação: