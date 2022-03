A Secretaria Municipal de Esporte, lazer e Juventude convida a classe esportiva do município e vizinhos, para participar da I – Jornada Esportiva a se realizar no período de 4 a 8 de Abril, no Anexo da Câmara Municipal. As inscrições estão disponíveis no link abaixo.

Clique aqui: bit.ly/JornadaEsportiva