Em comemoração aos 61 anos de emancipação política, a Prefeitura Municipal de Guamaré, em nome do prefeito Arthur Teixeira convida a população para participar da solenidade de aniversário que acontecerá na manhã do domingo, 7 de maio, a partir das 7h30, em frente ao Palácio Luiz Virgílio de Brito, com apresentação da Banda Filarmônica, hasteamento das bandeiras e ato ecumênico.