Convite: Prefeitura de Guamaré entrega obras neste dia 31/12

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, convidamos para acompanha através das redes sociais da prefeitura e imprensa, a entrega de obras públicas, logo mais às 14h, desta quinta-feira, dia 31/12.

– Obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Bibiano Xavier, às 14h-Assentamento Santa Paz.

– 16h- Clube da Praia, Praça da Ponta do Miassaba e Praça de Conveniência do Vila Maria.

Devido ao Decreto Estadual e com o objetivo de minimizar os riscos à saúde, as obras serão entregues com transmissão ao VIVO pela as redes sociais da prefeitura e imprensa local.

Participe deste momento tão importante para nossa cidade, no conforto da sua casa e em segurança!

Acesse os Links:

https://www.facebook.com/prefeituradeguamare

https://www.facebook.com/Guamareemdia/

https://www.facebook.com/atencao_guamare-108717487251087

https://www.facebook.com/groups/187732035792485

(Visited 18 times, 23 visits today)