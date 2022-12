Convocada eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Guamaré

O Presidente da Câmara Municipal de Guamaré – RN, com arrimo no RICMG, no uso de suas atribuições legais e Regimentais, comunica a todos os vereadores e a população em geral que será realizada SESSÃO ORDINÁRIA no dia 13 de dezembro de 2022 as 10:00 horas na sede da Câmara Municipal de Guamaré, atendendo o que determina o art. 9º da Resolução nº 011/2008, para eleição de Presidente, Vice Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, devendo ser protocolado os pedidos de registro de candidatura no horário Regimental, constando os nomes dos candidatos e referidos cargos. Em ato continuo, ocorrerá a sessão ordinária com deliberação das respectivas matérias em pauta, em horário alternativo, devido à transmissão de eventual jogo da seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo do Qatar 2022.

Comunique a cada Edil nos termos do Regimento desta Casa Legislativa e todos os servidores.

Afixe-se, publique-se e convoque-se Guamaré/RN, 08 de dezembro de 2022

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente de Câmara de Vereadores de Guamaré

