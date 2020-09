COODERG apresenta primeiro empreendimento da agricultura familiar de Guamaré em Lagoa de Baixo

O cidadão de Guamaré ganhou uma nova opção para tomar um cafezinho e fazer um lanche da tarde em um ambiente agradável, com o cheiro do sertão. Nesta quinta-feira, 10, foi aberta a Casa do Bolo, com instalações no Assentamento Lagoa de Baixo.

A proposta do espaço é oferecer comidas típicas saborosas, com preços atrativos e um bom atendimento. O empreendimento foi o primeiro entregue de todos que foram propostos durante o diagnóstico rápido participativo nas comunidades rurais do município.

A ideia foi fomentada durante o curso de cooperativismo e os cooperados estão otimistas com a aceitação da iniciativa pelos clientes. Durante a abertura do empreendimento, toda a produção de bolos, biscoitos e salgados foi vendida.

São parceiros para realização deste sonho a empresa Cyrela Plano e Plano e a Prefeitura de Guamaré. Presidente da Cooderg, Luiz Eduardo declarou que está aberto para novas parcerias que ajudem o fortalecimento da agricultura familiar e tragam melhorias na qualidade de vida dos cooperados.

A Casa de Bolo de Lagoa de Baixo é um sonho antigo das mulheres da agricultura familiar e nasceu nas oficinas realizadas pela equipe da FETARN, durante o curso de cooperativismo. O projeto piloto surge como uma alternativa para comercialização da produção da agricultura familiar.

Empreendedorismo

O município de Guamaré tem ainda em fase de projeto, a fábrica de polpa de frutas, queijaria, casa do ovo, casa do mel e a loja da agricultura familiar. Os projetos contam com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

“Aqui podemos produzir e vender gerando renda para nossa família”, disse Francisco Veloso, mais conhecido como Tiquinho, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras de Lagoa de Baixo. Além de bolos, salgados e doces, o espaço vai funcionar como uma loja de produtos da agricultura familiar, onde os visitante e consumidores poderão encontrar os produtos do Assentamento Lagoa de Baixo e dos associados da Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré – COODERG.

Delivery

A entrega dos produtos pelo serviço de delivery foi uma alternativa posta em prática, desde o inicio da pandemia da Covid e que continua atraindo mais clientes.

Mais informações e encomendas: (84) 9. 9932-9444/Jailma (84) 9.9912-3190/Valescia.

