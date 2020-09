COODERG já tem 22 agricultores com acesso a programas de compras governamentais em Guamaré

No município de Guamaré, com a colaboração do técnico local Luiz Carlos Nunes e do no escritório regional da Emater em João Câmara, foi realizada esta semana a emissão da DAP Jurídica para a Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré (COODERG).

Com esse instrumento, inicialmente 22 agricultores e agricultoras familiares

poderão acessar programas governamentais para comercialização de seus produtos, garantindo a geração de renda no campo.

A maioria dos cooperados são oriundos de áreas de assentamentos do município e também recebem apoio da Prefeitura Municipal de Guamaré e da Fetarn no apoio à organização da produção.

