Coordenador do SINTE/RN morre vitima em virtude de complicações da Covid-19

O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte (Sinte/RN), José Teixeira, morreu nesta quarta-feira 17 em virtude das complicações causadas pela Covid-19, doença do novo coronavírus.

O professor estava internado no Hospital Regional de João Câmara, na região do Mato Grande potiguar. José Teixeira é considerado símbolo de luta por melhores condições no serviço da educação pública brasileira.

Durante as eleições municipais de 2020, o professor concorreu à uma vaga para o Executivo Municipal de João Câmara, mas não alcançou o objetivo.

