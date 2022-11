Copa começa hoje com jogo entre Catar e Equador; veja detalhes da abertura

Começa neste domingo (20), no Catar, a 22ª edição da Copa do Mundo da Fifa. Pela primeira vez, a competição será realizada em um país do Oriente Médio e no final do ano. A cerimônia de abertura do evento começa às 12h (horário de Brasília).

A partida de estreia entre Catar e Equador acontece um pouco mais tarde, às 13h (horário de Brasília), no estádio Al Bayt, localizado a 40 quilômetros ao norte da capital Doha. O palco da partida foi inspirado nas tendas usadas historicamente pelos povos nômades do Catar — chamadas de “bayt al sha’ar” — e tem capacidade para 60 mil pessoas.

O anfitrião da Copa foi selecionado pela Fifa em 2010, quando também optou-se pela Rússia como sede da competição em 2018. Os 64 jogos serão realizados em oito estádios: Al Bayt; Khalifa International; Al Thumama; Ahmad Bin Ali; Lusail; Estádio 974; Education City e Al Janoub. A grande final do torneio será disputada em 18 de dezembro no estádio Lusail.

A seleção do Catar fará sua estreia em mundiais. Os donos da casa enfrentarão o Equador, que disputa seu quarto mundial após oito anos longe do torneio.

