Copa do Brasil: Corinthians e Flamengo perdem chances e empatam no 1º jogo da final

Corinthians e Flamengo empataram em 0 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (12). A partida foi disputada na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida decisiva será na próxima quarta (19) no Maracanã.

Jogando em casa, o Corinthians não conseguiu aproveitar o calor da torcida para abrir vantagem e ir mais tranquilo para o jogo de volta, que será em berço flamenguista.

O jogo desta quarta-feira entre Timão e o Rubro-Negro teve recorde de pagantes na Neo Química Arena: 47.031 torcedores.

Entre os lances mais perigosos, destaque para uma bola na trave de David Luiz: o zagueiro chutou de fora da área e acertou o travessão de Cássio no segundo tempo. Gabigol também teve uma chance de abrir o placar no primeiro minuto da partida, chutando à direita do gol corintiano.

Já o Corinthians teve uma arrancada de Yuri Alberto em direção ao gol no primeiro tempo, mas a jogada foi interrompida por Thiago Maia. O clube paulista reclamou de um possível pênalti por bola na mão de Léo Pereira, mas o juiz seguiu com a partida.

Um apagão nos minutos finais da partida paralisou o jogo no segundo tempo. Parte dos refletores da Arena deixaram de funcionar. Aos 48 minutos da etapa final, o juiz retomou a partida, mesmo com alguns refletores ainda apagados.

Nos instantes finais do jogo, tanto Flamengo quanto Corinthians tiveram boas chances de abrir o placar, mas a decisão no Maracanã iniciará de igual para igual.

Se houver um novo empate no Maracanã, o título será decidido nos pênaltis. O vencedor do jogo de volta leva o título e conquista o tetracampeonato na Copa do Brasil, sendo vencedor o Timão ou o Fla.

