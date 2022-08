Copa do Brasil: Flamengo vence São Paulo e abre boa frente na semifinal

Mesmo jogando diante de um Morumbi cheio (mais de 51 mil), o Flamengo confirmou o favoritismo diante do São Paulo. Afinal, nesta quarta-feira (24), venceu por 3 a 1 o duelo de ida e abriu boa frente na semifinal da Copa do Brasil. João Gomes, de cabeça, abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Gabigol e Everton Cebolinha anotaram na etapa final. Rodrigo Nestor descontou.