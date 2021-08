Copa do Brasil: veja todos os confrontos das quartas de final do torneio

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos na tarde desta sexta-feira, em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio. Os jogos de ida estão previstos para os dias 24, 25 e 26 de agosto, com partidas de volta nos dias 31 (agosto) e 1 e 2 de setembro.

Veja os confrontos (à esquerda estão os mandantes dos primeiros jogos):

Chave 1

Athletico-PR x Santos

Grêmio x Flamengo

Chave 2

São Paulo x Fortaleza

Fluminense x Atlético-MG

Para as quartas de final não houve divisão de potes. Portanto, todos os clubes poderiam se enfrentar. O sorteio desta sexta, porém, definiu o chaveamento dos confrontos da semifinal e da final.

Dos oito times que chegam às quartas de final, somente o Fortaleza está na competição desde o início. Outras seis equipes entraram na terceira fase por participarem da Libertadores e o Athletico-PR por ter sido nono colocado do último Brasileiro.

O caminho dos clubes:

Athletico-PR

Campeão em 2019, o Athletico entrou nesta edição na terceira rodada, por ter terminado o último Brasileiro na nona colocação. Primeiro, passou pelo Avaí e, depois, Atlético-GO.

Atlético-MG

O Galo foi campeão em 2014 e é nome forte para esta edição. Em ótima fase fase, o time de Cuca é vice-líder do Brasileiro. Na Copa do Brasil, passou por Remo e Bahia.

Flamengo

Tricampeão da Copa do Brasil, o Flamengo também vive um bom momento. O time vem de uma classificação acachapante sobre o ABC-RN. Com 6 a 0 no jogo de ida e 1 a 0 na volta. Antes, o Rubro-Negro estreou superando o Coritiba.

Fluminense

Com Fred e cia, o Fluminense estreou na Copa do Brasil superando o Bragantino e, depois, o Criciúma. O Tricolor carioca foi campeão em 2007.

Fortaleza

Um dos destaques da temporada, o Fortaleza é o único time, nesta fase, que está na Copa do Brasil desde o início. Passou por Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará e CRB. A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda vai buscar seu primeiro título da competição.

Grêmio

O Grêmio é o segundo clube com mais títulos da Copa do Brasil, ao todo são 5 (Cruzeiro tem 6). A fase do clube gaúcho, no entanto, não é das melhores. E uma boa campanha no torneio é uma forma de se reabilitar. Para chegar até aqui, superou Brasiliense e Vitória.

Santos

Campeão com Neymar, Ganso e cia. em 2010, o Santos busca um novo título. No percurso passou por Cianorte e Juazeirense.

São Paulo

Seis vezes campeão Brasileiro, o Tricolor paulista está em busca de seu primeiro título da Copa do Brasil. Para chegar até aqui, o São Paulo passou pelo 4 de julho-PI e pelo Vasco.