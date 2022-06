Copa dos Campeões: Hélio e Eudes prestigiam decisão que consagrou a equipe do Central como campeão

O líder politico e atual Secretário Municipal de Articulação, Hélio Willamy, representado o prefeito Arthur Teixeira, prestigiou na tarde deste sábado (04), a final da Copa dos Campeões, realizado na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

Além da presença de Hélio, também prestigiou o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, assim como os demais vereadores, Tiago de Berg, Carlos Câmara, Manu de Nascimento, e Dedezinho.

O palco da grande final foi o estádio de futebol O Pajesão, antes da partida começar houve uma preliminar entre os garotos do projeto bom de bola.

Uma final disputada e polémica com muitas oportunidades desperdiçadas entre as equipes do CENTRAL x ABC, que decidiram a final do campeonato no peito e na raça.

O público e amantes do futebol compareceram para prestigiar o clássico, com um futebol arte, a equipe do CENTRAL venceu o time do ABC pelo placar de 1 x 0, e sagrou-se campeão da copa dos campeões.

O campeonato denominado é uma organização da Prefeitura de Guamaré, através da secretaria de esporte, que vem acreditando e investindo no esporte e nos campeonatos futebol disputados no município.

A copa dos campeões integrou equipes da zona urbana e comunidades, proporcionando aos jovens e adultos do município a oportunidade de praticar o esporte mais popular do planeta, e promover, sobretudo a descoberta de talentos do futebol.

No final, houve premiações ao campeão, vice-campeão, artilheiro da competição, e o goleiro menos vazado. Os prêmios foram entregues pelas as autoridades presente.

