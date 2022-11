Copa tem estreias de Alemanha, Espanha, Bélgica e Croácia nesta quarta-feira (23); veja confrontos

Quatro partidas movimentam a Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira (23), com destaque para as estreias de Alemanha, Espanha e Croácia.

O dia começa com o jogo de abertura do Grupo F entre Marrocos e Croácia às 7h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt. Às 10h (horário de Brasília), Alemanha e Japão abrem o Grupo E em confronto no Estádio Internacional Khalifa.

Às 13h (horário de Brasília), Espanha e Costa Rica fazem a outra partida do Grupo E. Para fechar o quarto dia de Copa do Mundo, Bélgica e Canadá medem forças às 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Rayyan em partida válida pelo Grupo F.

Veja os jogos desta quarta-feira (23):

Marrocos x Croácia – 7h (horário de Brasília)

Alemanha x Japão – 10h (horário de Brasília)

Espanha x Costa Rica – 13h (horário de Brasília)

Bélgica x Canadá – 16h (horário de Brasília)

