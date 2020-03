Coronavírus: Casa Souza cria serviço de delivery para compras e entrega de material de construção

Com o decreto do governo do estado, que proíbe o comércio com atendimento presencial ao público desde a ultima sexta-feira (20) e até o dia 5 de abril, a loja de material de construção Casa Souza Guamaré passa a disponibilizar aos seus clientes o serviço de delivery.

A loja estará atendendo somente em domicílio durante todo o período de recesso. A pandemia de coronavírus vem mudando a rotina de todos. A hora é de lutar contra a COVID-19.

Mudança

Os pedidos podem ser feitos por telefone / Whats App: 84 – 999065668 -999069656 – Ou através do e-mail: casasouzaguamare@gmail.com – Horário de atendimento: 07:00h às 11:30h e 13:30h às 17:00h.

O valor mínimo de compra para entrega em domicilio será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). O prazo de entrega local será de 24h e região72h. Forma de pagamento: Cartão débito e crédito, transferência bancária ou em espécie.

