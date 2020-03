Coronavírus: Igreja Católica emite nota preocupada com os fies e a população de Guamaré

A Igreja Católica de Guamaré sente-se no dever e abraça como missão, colaborar com as autoridades públicas sanitárias, no combate preventivo contra o Vírus “Coronavírus”, responsável pela transmissão da doença que se tornou pandemia e vem espalhando pânico e morte pelo mundo.

Diante da previsão de uma eminente e inevitável passagem do Coronavírus em nosso município e região, é preciso, prevenir, com serenidade e cautela, com as devidas providências que são urgentes e necessárias. Razão que levou o Padre Flávio Bezerra, vigário da Igreja Nossa Senhora Imaculada da Conceição, a emite uma nota a população e aos fies da igreja.

Eis a nota:

Não é momento de alarde, mas de cuidados especiais!

Devido a pandemia estão suspensas as atividades da Igreja Católica e as respectivas missas semanais nas comunidades, como também o Congresso Eucarístico Paroquial, no momento oportuno anunciaremos uma nova data.

Exceto a comunidade de Lagoa Doce que celebra seu padroeiro São José, a celebração será ao ar livre e se encerrará no dia 21 de março, porém, como recomenda a nota da Arquidiocese de Natal não terá procissão de São José.

Permaneceremos com as Missas dominicais na Igreja Matriz e Baixa do Meio nos horários de costume e disponibilizaremos durante as celebrações álcool em gel.

Continuaremos mantendo as medidas preventivas para as celebrações: omitindo o abraço da paz; durante a oração do Pai-nosso não daremos as mãos; a comunhão será dada na mão.

Na Celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-Feira Santa, a adoração da cruz será feita sem o beijo.

Os idosos e outras pessoas que fazem parte do grupo de risco podem acompanhar as celebrações da liturgia em suas casas, através dos meios de comunicação, até que seja superada a pandemia.

Aproveitemos esse tempo da quaresma para fazer orações e jejuns, é tempo de conversão, é tempo de nos aproximarmos de Deus.

Com orações!

Pe. Gilvan Bezerra da Silva

Administrador Paroquial

