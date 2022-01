População reivindica divulgação do Boletim Epidemiológico em Guamaré

Com avanço da Ômicron, Surto Gripal e aumento de casos de Covid-19 no município, estes dados levou a população a cobrar nas redes sociais e grupos de whatsapp, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré, a divulgação diária do Boletim Epidemiológico.

O ultimo o boletim recebido e divulgado aqui neste canal de noticias foi em setembro de 2021.

De lá pra cá, os casos notificados, suspeitos, confirmados, descartados, curados, e os óbitos pelo vírus, não foram mais divulgados, deixando a população preocupada pela falta desta informação importantíssima.

Informações e atualizações oficiais da Covid-19 no município, devem ser sempre consultadas nos Boletins Epidemiológicos, divulgados pela secretaria de saúde, e publicado no site da Prefeitura de Guamaré, e em suas redes sociais.

Em busca de resposta, conversamos via WhatsApp com o secretário de saúde do município, Dr. Junior Kennedy.

Sempre prestativo com a imprensa, ele disse que o boletim epidemiológico estava sendo atualizado, e que seria divulgado nas redes sociais da prefeitura nesta quarta-feira, dia 26.