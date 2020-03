Coronavírus: Vereador Gustavo chama atenção do poder público para o amparo aos mais carentes

Mediante a pandemia do novo coronavirus chamamos a atenção do prefeito municipal para a situação das pessoas mais carentes. Apelamos que medidas urgentes sejam tomadas no sentido de doar kits de higiene pessoal para estas pessoas.

Não adianta fazermos campanha pedindo que as pessoas lavem constantemente as mãos, se sequer a água elas tem. Não adianta pedir para as pessoas usarem álcool em gel se elas não tem condições de comprar.

Através deste vídeo solicito ao poder executivo municipal que providencie com a máxima urgência o amparo aos mais carentes neste momento tão difícil que todos nós atravessamos.

