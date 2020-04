Coronavírus: Vigilância Sanitária realiza fiscalização no comércio de Guamaré

Nesta quarta-feira (08), fiscais da Vigilância Sanitária de Guamaré percorreram supermercados do município, casa lotérica e outros estabelecimentos comerciais para orientar os estabelecimentos sobre a intensificação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde em razão da pandemia do coronavírus (covid-19).

Os fiscais orientaram sobre a desinfecção de carrinhos, cestas, máquinas de cartão, corrimões e balcões de atendimento, além de observar o cumprimento das orientações das medidas de distanciamento social em filas e caixas para pagamentos.

As visitas foram somente para orientar a intensificação das medidas de higiene que, consequentemente, irão minimizar a propagação do vírus. O prefeito Adriano Diógenes acompanha de perto todas as ações do gabinete de crise instalado para gerenciar as ações de combate ao Covid-19.

