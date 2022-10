Coronel Azevedo comemora êxito nas eleições e agradece apoio

Palavras de agradecimento marcaram o pronunciamento do deputado Coronel Azevedo (PL) durante a sessão plenária desta terça-feira (4), na Assembleia Legislativa. O parlamentar enalteceu a votação obtida, com mais de 62 mil votos, registrados em todos os 167 municípios potiguares.

“Quero me dirigir a todos os potiguares que confiaram o voto na nossa reeleição: sinal de que estamos no caminho certo. Agradeço à nossa equipe de trabalho, à nossa assessoria, às lideranças políticas, servidores públicos, familiares e muitos outros, do litoral ao sertão potiguar”, destacou Azevedo.

Na oportunidade, o parlamentar disse que é hora de redobrar os esforços e energias. “Não é hora de baixar a guarda, sabemos que é uma luta do bem contra o mal. Vamos seguir combatendo a corrupção, na linha do progresso e desenvolvimento, com o Brasil sendo referência mundial”, disse ele.