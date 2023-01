Corpo de Pipoqueiro está sendo velado na quadra da Escola Benvinda

O corpo de Francisco Reinaldo, mas conhecido por Pipoqueiro, está sendo velado na quadra da Escola Benvinda Nunes Teixeira, localizada no centro da cidade em Guamaré.

De acordo com familiares, o sepultamento está marcado para as 18:00h no cemitério local.

Guamaré chora desde hoje pela madrugada a noticia do falecimento de um homem de bem. Pipoqueiro foi vitima de um enfarte no inicio da madrugada desta terça-feira.

A família convida e agradece a todos que comparecer a este ato de fé e solidariedade cristã.

Velório: 17:00h Quadra da Escola Benvinda – Sepultamento: 18:00h Cemitério local João Batista