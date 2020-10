Corpo do Sub Carlos será sepultado em João Câmara cidade onde nasceu e se criou

Devido o protocolo do COVID-19, exigindo pelos órgãos de saúde, não será possível realizar velório. Sub Carlos nasceu e se criou na cidade de João Câmara, onde viveu boa parte de sua vida.

Portanto, o corpo do PM da reserva e vereador Luiz Carlos de Souza, Sub Carlos, sairá às 07h00 do hospital Regional de João Câmara direto para o cemitério local.

