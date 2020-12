Corregedoria do TRE-RN recomenda que diplomação de eleitos seja virtual

O Corregedor Regional Eleitoral, desembargador Cláudio Santos, publicou recomendação às Zonas Eleitorais para a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições municipais 2020, em face do cenário da pandemia do Covid-19.

A orientação é que os presidentes de Juntas Eleitorais possam fazer o ato de diplomação por meio de videoconferência, ou em formato presencial seguindo os protocolos sanitários e com limitação de público.

“Para as Zonas Eleitorais que optarem pelo formato de solenidade previsto no inciso I, os diplomas assinados serão disponibilizados no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte na data designada para a Diplomação, até o final da sessão de videoconferência, podendo ainda ser disponibilizado o Diploma em meio físico, impresso no papel apropriado, nas respectivas Zonas Eleitorais posteriormente à Diplomação”, diz a recomendação.

Confira AQUI

