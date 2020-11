Correria e apreensão de drogas em Baixa do Meio

Final de manhã movimentado na área policial na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, especialmente, no conjunto Raimundo Avelino, numa operação denominada como “Papa-Léguas”, deflagrada agora pouco, e ainda está em andamento.

A Polícia Militar conseguiu fazer apreensão de drogas tipo maconha e cocaína com êxito. Um homem responsável pela droga fugiu pra dentro do matagal.

O acusado já estava sendo monitorado pela equipe de inteligência da Polícia Militar.

O clima ainda é tenso no local. A operação está sendo coordenada pelo o Sargento Jhonny Cruff, que conta com o apoio de vários PMs do destacamento policial.

Aguarde matéria completa!

