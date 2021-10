Correria, prisão de assaltantes e apreensão de arma de fogo em Guamaré

Noite movimentada na área policial em Guamaré, especificamente na comunidade de Salina da Cruz, numa operação denominada por “RESPOSTA – II”, deflagrada agora pouco, e ainda está em andamento.

Diante de alguns registros de assaltos registrados em Guamaré, a Polícia Militar iniciou uma linha de investigação para descobrir e prender os acusados.

O subtenente da PM Jhonny tinha falado em matéria anterior que novas prisões iriam acontecer depois de outra linha de investigação.

A equipe de inteligência da PM não parou um só minuto desde o ultimo final de semana, os agentes estavam inquietos para dar uma resposta a altura à população.

Agora a pouco, a PM conseguiu prender os dois homens com arma de fogo. Eles são acusados de terem feito os assaltos na cidade.

Segundo o Subtenente Jhoony Cruff, eles se preparavam para fazer novos assaltos, mais a policia estava atenta e deu uma resposta rápida efetuando as prisões.

As características dos indivíduos são as mesmas, inclusive a moto utilizada no delito.

O clima ainda é tenso no local… Os agentes ainda estão em diligência, pois há suspeita que outra moto com indivíduos estava dando apoio.

A operação está sendo coordenada pelo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, que conta com o apoio de vários PMs do destacamento policial.

Aguarde matéria completa!