Correria, prisão e apreensão de drogas em Baixa do Meio

Inicio de tarde movimentado na área policial em Baixa do Meio, distrito de Guamaré, numa operação denominada por “Romeu e Julieta”, deflagrada agora pouco, e ainda está em andamento.

A Polícia Militar conseguiu prender com êxito um casal acusado de tráfico, e com eles foram apreendidas drogas tipo maconha e crack. O clima ainda é tenso no local, e os agentes ainda estão em diligência.

A operação está sendo coordenada pelo o Sargento Jhonny Cruff, que conta com o apoio de vários PMs do destacamento policial.

